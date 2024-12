Mehr Unterstützung für die heimische Lebensmittelproduktion – das hört der Präsident des Bauernverband Sachsen-Anhalt, Olaf Feuerborn, gern. Weizen, das Grundnahrungsmittel schlechthin in Deutschland, habe man in Sachsen-Anhalt in diesem Jahr nicht in Brotweizen-Qualität ernten können. Wegen der Düngeverordnung habe man dafür nicht ausreichend düngen dürfen.