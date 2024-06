1 min

Das Geburtshaus von Erich Honecker im Saarland ist am Dienstagabend in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer im Dachstuhl aus und griff auf mehrere Nachbargebäude über.

Das Geburtshaus von Erich Honecker im Saarland ist am Dienstagabend in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer im Dachstuhl aus und griff auf mehrere Nachbargebäude über. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 750.000 Euro. Bei dem Brand gab es keine Verletzten.



1912 war der einstige DDR-Staatsratsvorsitzende Erich Honecker in dem Haus geboren worden. Honecker war von 1971 bis zu seiner Entmachtung 1989 als Staats- und SED-Parteichef der prägende Politiker der Deutschen Demokratischen Republik.