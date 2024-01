Tierwohl Wieso gibt es noch so viele, lange Tiertransporte?

Das Ergebnis, so Hammer: "Das führt ganz klar zu Wettbewerbsverzerrungen. Das heißt, in anderen Mitgliedstaaten können zu wesentlich geringeren Kosten Tiere geboren und aufgezogen werden. Es ist dann ökonomisch sinnvoller, zum Beispiel fürs Schwein: die Ferkel werden in Dänemark, in den Niederlanden günstiger aufgezogen, kommen dann nach Deutschland zur Mast und werden dann auch hier geschlachtet. Auf der anderen Seite haben wir durch eine deutlich strengere Gesetzgebung auch das Problem, dass immer mehr Schlachthöfe zumachen. Und die Fahrtstrecken zu den Schlachthöfen dann lang werden."

Was auch schlecht sei für die Tiere, weil sie auf langen Fahrten mehr leiden. Gerade sei da aber einiges in Bewegung, sagt Hammer. "Es gibt ja dieses neue Tierhaltungskennzeichengesetz, wo dann ab nächstem Jahr auch alle Tiere in ihren Haltungsbereichen transparent gemacht werden sollen für den Verbraucher, dass der bewusst entscheiden kann, was er an der Ladentheke kauft. Das unterstützen wir auch absolut, also auch von landwirtschaftlicher Seite und von Wirtschaftsseite. Und was wir ebenfalls sehr unterstützen ist diese starke Regionalisierung, dass das Tier in Deutschland geboren gehalten, gemästet, geschlachtet und auch verarbeitet wurde."