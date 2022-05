Die Befragung organisieren die Kommunen selbst und sind dafür schon seit Monaten auf der Suche nach Freiwilligen, die die Interviews an den Haustüren der ausgewählten Personen durchführen. Doch an den freiwilligen Helfern mangelte es dieses Jahr. Noch im Januar 2022 waren beispielsweise allein in Markkleeberg noch 83 Prozent der Stellen unbesetzt.