Matthias Wulff kann den Wirbel nicht verstehen. Er ist Pressesprecher bei Vonovia und hält Schlagzeilen von "angekündigten Mieterhöhungen" für überspitzt: "Unser Vorstandsvorsitzender hat ein Interview im Handelsblatt gegeben, wo er auf den Gesamtzusammenhang zwischen der Teuerung in Deutschland und den Mietpreisen hingewiesen hat. Daraus hat sich dann in relativ kurzer Zeit die Schlagzeile ergeben: Vonovia kündigt Mieterhöhungen an. Das ist nicht so. Wir kündigen Mieterhöhungen nicht so an, sondern wenn Mieterhöhungen stattfinden, erfahren das unsere Mieter per Post. Das ist ein stark regulierter Bereich, da muss man ganz viele Voraussetzungen erfüllen." Die Mieten liefen immer hinter der Inflation.