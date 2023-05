Vor allem die Niederspannungsnetze, also die Netze, die den Strom in die Haushalte bringen, kommen an ihre Grenzen, wenn viel Strom gleichzeitig eingespeist oder benötigt wird. Ein Beispiel: Wenn etwa an einem Winterabend in einem Wohnviertel alle Elektroautos gleichzeitig an der Steckdose hängen und die Wärmepumpen laufen, "dann können die Netze an eine Kapazitätsgrenze kommen", sagt Joachim Seifert, Professor für die digitale Vernetzung von Energiesystemen, an der Technischen Universität Berlin, der Deutschen Presse-Agentur. Ein smarter Netzausbau sei dringend notwendig.