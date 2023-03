Hörer machen Programm Belasten radioaktive Waffen Agrar-Produkte aus der Ukraine?

Im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine kommen auch Waffen zum Einsatz, die radioaktive Schwermetalle beinhalten, wie die Milan-Panzerabwehrrakete. Ein MDR AKTUELL-Hörer fragt sich, was passiert, wenn diese radioaktiven Teilchen in Feldfrüchte gelangen. Und was bedeutet das für den Import von ukrainischen Lebensmitteln nach Deutschland?