Die Lösung ist der sogenannte Waldumbau: Aus Fichtenwäldern sollen Mischwälder werden. In Sachsen gibt es auf 180.000 Hektar Staatswald noch etwa 50.000 Hektar reinen Fichtenbestand. Der Großteil ist durchmischt, sagt Horn. Doch in diesem Jahr könnte der Waldumbau stocken. Der Frost im April hat nicht nur der Landwirtschaft, sondern auch dem Wald geschadet. "Wir haben hier auch Frostschäden insbesondere an Eichen feststellen müssen, die früh ausgetrieben sind und jetzt abgestorbene Triebe haben. Wir müssen damit rechnen, dass dort die Samenbildung verringert ist." Für den Waldumbau brauche man die Samen, um die Bäume in den Baumschulen ziehen zu können.