Grafiken Waldbrände in Deutschland: Ursachen, Flächen, Entwicklung

Wie viele Waldbrände gab es in Deutschland in den vergangenen Jahren, was waren die häufigsten Ursachen und welche Bundesländer waren besonders betroffen? Mit Grafiken und Karten geben wir einen Überblick bis zum Jahr 2021. Für 2022 liegen die statistischen Daten noch nicht vor.