Größer sind die Sorgen im Süden Thüringens. Dort fürchten die Bauern Ernteeinbußen, vor allem beim Raps, sagt André Rathgeber vom Landesbauernverband Thüringen. Er hofft, dass es in den nächsten 14 Tagen noch gut regnet. Rathgeber verweist auch auf die Viehhaltung in der Region: "Südthüringen ist gekennzeichnet von Rinderhaltung, Milchviehhaltung und die brauchen Heu und Silage, Wiesen und Weiden. Und da rechnen die Betriebe mit Verlust um 50 Prozent, was Futter betrifft, was Heu betrifft. Und die müssen dann auch früher als gedacht die Weiden wechseln."