Ein Extremfall und eher die Ausnahme, sagt Rullmann. Dass solche Verstöße als Ordnungswidrigkeit geahndet werden und nicht als Straftat, reiche aus. Der Waldexperte setzt vor allem auf ein Umdenken in der Bevölkerung. Flächendeckende Kontrollen sieht er nicht. "Die Frage ist: Wer setzt das durch? Es gibt unzählige Zugänge zum Wald und es kann nicht an jedem Eingang jemand stehen und sagen: Du darfst hier nicht rein. Und deswegen muss man in den nächsten Jahren viel stärker in die Öffentlichkeitsarbeit gehen bei diesem Thema", fordert der Waldschützer.