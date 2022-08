In Mitteldeutschland ist die Gefahr von Waldbränden in den vergangenen Tagen deutlich gesunken. Ausnahmen sind in Sachsen-Anhalt noch die nördliche Börde und das Elsterland um Wittenberg. Nach Informationen des Landeszentrums Wald gilt dort jeweils noch die vierte der fünf möglichen Warnstufen.

In Sachsen und Thüringen herrscht mittlerweile in allen Landkreisen nur noch geringe bis sehr geringe Gefahr. In Westthüringen gibt die Landesanstalt Thüringenforst Stufe 2 für den Westen des Freistaates an, in Ostthüringen und Sachsen gilt sogar nahezu ausnahmslos Stufe 1 (sehr geringe Gefahr). Bis vor wenigen Tagen hatte in weiten Teilen des Harz, Nordsachsen und Sächsischen Schweiz noch Stufe 5 gegolten. Entspannung brachte nach langer Trockenheit vielerorts Regen.