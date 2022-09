Am 3. September, einem Samstag, wird der Brocken evakuiert. Grund ist ein Waldbrand am Goetheweg. Hunderte Feuerwehrleute werden eingesetzt, um die Flammen zu löschen, Löschflugzeuge aus Italien sind ebenso im Einsatz wie Hubschrauber von der Bundespolizei, die noch am Sonnabend die ersten Löschmittel über den Harzwäldern abwerfen. Mehr als 241.000 Liter, so bilanziert die Bundespolizei, lassen allein ihre Hubschrauber über den Brandherden im Harz ab.

Doch ausgerechnet am 7. September, dem Tag, an dem die Hubschrauber Feuerwehrleute zum Löschen von Glutnestern in die Brandregionen transportieren sollten, sind sie nicht da. Sie wurden nach Informationen des MDR für eine jährlich notwendige Wartung abgezogen. Demnach werden an einem Tag im Jahr alle Hubschrauber der Super-Puma-Serie der Bundespolizei zum selben Zeitpunkt überprüft.



Am 7. September gab es damit aus dem gesamten Bundesgebiet keinen Super-Puma-Hubschrauber der Bundespolizei als Ersatz für die Waldbrandlage im Harz, wie der Kreisbrandmeister des Landkreises Harz und Vorsitzender des Landesfeuerwehrverbandes, Kai Uwe Lohse, dem MDR sagte.