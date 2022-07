Dass Brände überhaupt so groß werden können wie die, die wir aktuell haben, liegt fast immer daran, dass schlicht nicht gelöscht werden kann. Das sagt Michael Müller, Professor für Waldschutz an der Technischen Universität Dresden. "Wenn wir Berglagen haben, in denen wir nicht vordringen können, oder bei Munitionsbelastung in so genannten Wildnisgebieten, da haben wir einfach keine Waldbrandvorbeugung und wir haben auch keine Erschließung und wir haben die Gefahr der explodierenden Munition, sodass man es nicht riskieren kann, zu löschen", sagt Müller.