Löschflugzeuge über dem Brocken, brennende Berghänge in der Sächsischen Schweiz, dichte Rauchwolken über dem Thüringer Wald – Im letzten Jahr hat es in ganz Mitteldeutschland immer wieder gebrannt. In Thüringen stand so viel Wald in Flammen wie noch nie. In Sachsen-Anhalt wurde eine Fläche von rund 126 Fußballfeldern vernichtet. In Sachsen sogar mehr als doppelt so viel und das nur bei dem Feuer in der Sächsischen Schweiz, einem von mehr als 200 Bränden.