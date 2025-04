Gemeinden in Sachsen-Anhalt haben Osterfeuer bereits verboten, in Thüringen, Sachsen und Brandenburg rufen die Behörden zu Wachsamkeit auf – und dazu, die Waldbrandgefahrenstufen im Blick zu behalten. Ein Blick in Klima- und Dürredaten zeigt, dass es in Mitteldeutschland in diesem Jahr bereits früh besonders trocken ist.