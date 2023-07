Waldbrandstatistik 2022 3.000 Hektar Wald in Deutschland verbrannt

Im vergangenen Jahr sind in Deutschland gut 3.000 Hektar Wald verbrannt – eine Fläche so groß wie die Nordseeinsel Borkum oder 4.200 Fußballfelder. Im Bundesvergleich brannte in Sachsen die zweitgrößte Fläche ab.