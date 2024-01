In Sachsen-Anhalt wird bereits seit 30 Jahren Waldumbau betrieben. "Bei normaler Bewirtschaftung in intakten Waldbeständen erfolgt die Förderung von Misch-und Nebenbaumarten im Zuge von Pflegehieben kostendeckend, da das anfallende Holz als wertvoller Rohstoff verkauft wird", erläutert Wolfhardt Paul, Sachgebietsleiter Waldbau/Forsteinrichtung im Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt. Auf den 130.000 Hektar Fläche, die vom Landesforstbetrieb bewirtschaftet werden, sei in den letzten drei Jahrzehnten der Anteil von Kiefern von 41 Prozent auf 35 Prozent (gemessener Wert) und von Fichten von 20 Prozent auf deutlich unter zehn Prozent (geschätzter Wert) gesunken. "Mit dem deutlichen Rückgang von Kiefern und Fichten erfolgte eine erhebliche Laubholzanreicherung. Es wurden alternativ Nadelbäume wie Douglasie, Lärche, Küstentanne und auch Weisstanne verstärkt beigemischt", sagt er. Dabei sei zum Beispiel bisher der Eichenanteil von 15 Prozent auf 18 Prozent und der Buchenanteil von zehn Prozent auf 14 Prozent gestiegen. Dieser Trend werde so weiter verfolgt, vor allem auf den aktuellen Schadflächen.