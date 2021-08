Hörer machen Programm Wie das Katastrophen-Warnsystem funktioniert

Hauptinhalt

MDR-AKTUELL-Hörerin Susanne Appel hat ein Anliegen, was die Katastrophen-Warn-Apps Nina und KatWarn betrifft: "Ich war überrascht zu hören, dass die Teilnahme an diesen Apps für die Landkreise und Gemeinden freiwillig ist. Mich würde interessieren, welche Landkreise in Thüringen sich daran beteiligen und ob es eine Liste gibt, die idealerweise bundesweit aufführt, wer daran beteiligt."