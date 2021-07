MDR: Bei der Hochwasser-Katastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sind viele Menschen in ihren Kellern ertrunken. Können Sie sich das erklären?

Christian Kuhlicke: Offenbar hat den Menschen das praktische Wissen für die richtige Handlung gefehlt. Ein Warnprozess hat zwei wesentliche Elemente: Zum einen muss eine Warnung so konzipiert sein, dass man sie versteht, also zum Beispiel mit konkreten Handlungsanweisungen verbunden sein. Daneben ist es aber wichtig, dass man das praktische Wissen hat, was zu tun ist und die richtigen Schlussfolgerungen zieht – in dem Fall etwa, dass man sein Haus verlässt und den Keller nicht mehr betritt. Denn beim Keller gibt es zwei große Probleme: Zum einen tritt eine starke Strömung auf. Wenn man hüfttief im Wasser steht, kommt man schon nicht mehr dagegen an. Zudem bekommt man Türen, die einmal verschlossen sind, aufgrund des Wasserdrucks nicht mehr auf.

Prof. Christian Kuhlicke leitet die Arbeitsgruppe "Umweltrisiken und Extremereignisse" am Leipziger Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ). Bildrechte: UFZ Leipzig Am Oberlauf der Elbe zum Beispiel gibt es viel praktisches Wissen darüber, wie sich die Menschen verhalten müssen, weil einfach viele Haushalte vom Hochwasser betroffen waren. Was wir jetzt in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen beobachtet haben, sind Ereignisse, die auch in historischen Maßstäben unbekannt sind. Dort liegt noch kein praktisches Wissen vor, was zu tun ist. Und das ist vermutlich Teil des Problems.

Wie hätten sich die Menschen angesichts des schnell steigenden Hochwassers verhalten sollen?

Wir sollten die Probleme nicht auf den Einzelnen abschieben. Die Frage ist doch: Wie vermitteln wir das relevante Wissen darüber, was im Katastrophenfall zu tun ist? Das kann man sich entweder aus einer Erfahrung heraus aneignen, das will aber eher niemand. Das andere ist die Simulation, also die Übung. Aber Hochwasser- beziehungsweise Starkregen-Übungen gibt es bei uns nicht. Es gibt höchstens Hinweise in Broschüren oder auf Internetseiten, aber das reicht nicht, um das tief ins Bewusstsein zu bringen und im Verhalten zu verankern. Das ist keine Frage des Individuums, sondern wie solche Übungen innerhalb der Gesellschaft organisiert werden.

Mit dem Klimawandel werden auch mehr Extremwetterereignisse auftreten. Wie sollten die Menschen auf richtiges Verhalten in solchen Situationen vorbereitet werden?

In Japan gibt es zum Beispiel Erdbebenübungen. Wir entwickeln auch gerade ein Lernspiel, um Wissen spielerisch zu vermitteln. In der Schweiz wiederum gibt es einige Gegenden, wo an kleineren Flüssen direkt in der Landschaft Markierungen angebracht sind, welche Warnstufe bei welchem Wasserstand erreicht ist. Mit jeder Warnstufe ist ein bestimmtes Verhalten verbunden, etwa Evakuierungen von Häusern oder ganzen Dörfern. Neben den Übungen brauchen wir so etwas auch: Hier wird also ein konkreter Wasserstand mit einer bestimmten Handlungsanforderung verbunden.