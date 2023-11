Lebensmittelwarnung Fencheltee für Babys und Kleinkinder kann gefährlich sein

14. November 2023, 05:00 Uhr

Seit Wochen sorgt eine Meldung der europäische Arzneimittelagentur EMA in den sozialen Netzwerken vor allem bei Eltern für Aufregung: Die Behörde warnt vor Fencheltee. Diese Sorte enthalte den Stoff Estragol und der sei für Babys und Kinder unter vier Jahren nicht geeignet. In Tierversuchen wurden mögliche Krebsrisiken und schädigende Einflüsse auf das Erbmaterial festgestellt. Wie gefährlich ist Fencheltee für Kinder wirklich und was sollten Eltern tun?