Am späten Nachmittag und Abend breiten sich aus dem Thüringer Wald heraus Schauer und Gewitter in Richtung Norden aus. Dabei herrscht lokal Unwettergefahr durch heftigen Starkregen – am Abend und in der Nacht können stellenweise mehr als 50 Liter pro Quadratmeter fallen – auch Hagel und Sturmböen sind möglich. In der zweiten Nachthälfte beruhigt sich das Wetter von Süden her langsam wieder.