Das "TPEG-EAW" ergänzt den Warnmittelmix in Deutschland und wird an das Modulare Warnsystem (MoWaS) angeschlossen. Weiterhin in Arbeit ist das Cell Broadcasting System als neues Warnmittel. Dieses System kann Warnungen per SMS an alle Handys schicken, die in einer bestimmten Mobilfunkzelle eingeloggt sind. So können örtlich sehr genaue Warnungen verschickt werden.