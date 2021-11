Hörer machen Programm Warum die Krankenkassen keine Corona-Impfzertifikate ausstellen

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/Karsten Möbius

Seit dem Ende der kostenlosen Corona-Tests sind in Deutschland vermehrt gefälschte Impfnachweise im Umlauf. Allein in Sachsen und Thüringen gab es zuletzt in mehr als 70 Fällen den Verdacht, dass Menschen mit nachgemachten Impfpässen an ein digitales Zertifikat kommen wollten. MDR AKTUELL-Hörer Thomas Krüger aus Leipzig schlägt deshalb vor, die Zertifikate von den Krankenkassen ausstellen zu lassen. Warum passiert das aber nicht?