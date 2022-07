Hintergrund Das passiert bei einem Katastrophenalarm

In den Gesetzen ist auch definiert, was eine Katastrophe ist. Hier ähneln sich die Beschreibungen, wie nachfolgend zum Beispiel im Sächsischen Katastrophenschutzgesetz: "[Eine] Katastrophe (...) ist ein Geschehen, welches das Leben, die Gesundheit, die Versorgung zahlreicher Menschen mit lebensnotwendigen Gütern und Leistungen oder die Umwelt oder erhebliche Sachwerte in so außergewöhnlichem Maße gefährdet oder schädigt, dass Hilfe und Schutz wirksam nur gewährt werden können, wenn die zuständigen Behörden und Dienststellen, Organisationen und eingesetzten Kräfte unter der einheitlichen Leitung der Katastrophenschutzbehörde zusammenwirken."