In sachsen-anhaltischen Pflegeeinrichtungen gilt die 3G-Regel. Das heißt: Besucherinnen und Besucher müssen nachweisen können, dass sie entweder geimpft, getestet oder genesen sind. Für Tests reicht ein Antigen-Schnelltest aus.



In den Pflegeeinrichtungen muss grundsätzlich eine medizinische Mund-Nasen-Maske getragen werden. In den Zimmern der Bewohnerinnen und Bewohner darf die Maske aber abgelegt werden.



Symptomfreie Kinder unter 6 Jahren sind von der 3G-Regel befreit. Für Kinder und Jugendliche von 6 bis 17 Jahren gilt hingegen während der Osterferien die 3G-Regel. Das liegt daran, dass während der Ferien keine regelmäßigen Tests in der Schule stattfinden. Die Maskenpflicht gilt ab 6 Jahren.