Gut und günstig. Neben den bekannten Marken ein Hausbier zu haben, rechne sich, sagt Kneiper Winkler. Gerade in den letzten Monaten, in denen die Kosten stetig nach oben gehen: "Wir müssen uns auch anpassen an die gestiegenen Lohnkosten, an die gestiegenen Transportpreise. Die Brauereien haben jetzt in kürzeren Taktungen ihre Preise erhöht. Die Spirale dreht sich sportlich nach oben."