Nur ein Drittel der Waschgänge in Deutschland läuft bei 30 Grad Celsius oder weniger ab. Damit waschen die Deutschen im Vergleich relativ heiß: In den USA ist mehr als die Hälfte der Waschgänge kalt, in China sogar über 90 Prozent. Das sagen Zahlen des Collaborating Center on Sustainable Consumption and Production.