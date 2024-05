"Wir sind jetzt hier am Burgbach im Leipziger nordwestlichen Auwald", sagt Vlaic. "Hier kann man im Grunde im Kleinen sehen, wie eine Schwammlandschaft funktioniert. Das ist das Ergebnis, wenn bei einer Flutung – wie jetzt im Frühjahr, wo einfach mehr Wasser vorhanden ist – Wasser durch den Auwald fließt." Trete der Bach über die Ufer, fließe das Wasser in die Landschaft und werde somit gespeichert, erklärt Vlaic. In Trockenzeiten könne das Wasser dann ganz langsam wieder in die Flüsse zurückfließen.