Bei Kindern hat das Melanie Ahaus vor allem im vergangenen Jahr beobachtet. Sie ist Kinderärztin in Leipzig und meint, am extremsten sei die Erkältungswelle kurz nach dem Lockdown gewesen: "Als gerade die kleineren Kinder nicht in die Kindertageseinrichtungen gehen und einfach keine gute Immunabwehr aufbauen konnten. Diesen Effekt sehen wir in diesem Jahr eigentlich nicht so stark, weil die Kinder ja in den Einrichtungen waren, Infekten ausgesetzt waren und deshalb würde ich das für jetzt nicht so sehen."