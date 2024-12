Das WDR-Filmteam war auch mit dabei beim Gottesdienst am Heiligabend. Dabei sprach der Pfarrer mit Blick auf die Zeichen des Wandels: "Die Glocken der Kirchen haben in den letzten Monaten eine Revolution eingeläutet. Noch muss der Glockenklang der Erneuerung weiter gehen. Noch gibt es Machtstrukturen, die erhalten bleiben wollen."

"Es ist sehr schön, was sich dieses Jahr alles ergeben hat. Auch heute am 24., dass auch die Bundesbürger rüberdürfen, ohne irgendwelche Schwierigkeiten. Das ist das Schönste mit", sagte Frau Hering damals. Heiligabend war vorbei, jedoch war kein Taxi zu bekommen, das das Fernsehteam ins Hotel zurückbringen sollte. „Wir haben dann zu später Stunde in dem Hotel angerufen, dass die sich kümmern, dass hier eine Taxe rauskommt und die Leute vom WDR abholt ins Hotel", so Georg Hering. Nicht jeder konnte noch so lange warten. "Einer hat hier geschlafen. Der hat gesagt: 'Ich bleibe hier' ", lacht die Ehefrau. Zum Abschied bekam die Familie ein WDR-Radio in Form eines Mikrofones geschenkt, das bis heute auch noch funktioniert.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Familie Hering wurde schließlich vom WDR-Fernsehteam eingeladen, live bei der WDR-Sendung "Aktuelle Stunde" am 26.12. 1989 dabei zu sein, als ihre Heiligabend-Geschichte gezeigt wurde. "Wenn schon die Grenzen offen sind, dann können wir den anderen Teil Deutschlands auch in unsere Adventskalender-Aktion mit einbeziehen", erklärte Moderatorin Christine Westermann, die neben Frank Plasberg durch die Sendung führte, den Zuschauern und Zuschauerinnen die besonderen Gäste.

"Es gab viele, die noch nie in der DDR waren, dort keine Verwandtschaft hatten und sehr neugierig waren. Was ist in der DDR? Wie sind denn die Leute? Man ist fast wie ein Exot behandelt worden", beschreibt Georg Hering die Situation. Zum krönenden Abschluss durfte er im Studio auch noch das Publikum mit Zauberkunststücken verblüffen, die er seit vielen Jahren beherrschte. Das kam auch im Westfernsehen an. Und noch heute zeigt der 80-Jährige gerne seine Tricks. Seit über 60 Jahren, so sagt er, ist er Mitglied des Magischen Zirkels von Deutschland e.V.

Danach gefragt, wie viel Wirbel es im Bekanntenkreis ausgelöst hat, erklärt er dem MDR-Magazin Umschau heute: "Der damalige WDR-Beitrag wurde hier in unserer Gegend nicht gesehen. Man konnte doch zu DDR-Zeiten nur mit einer Spezialantenne das ZDF oder mit einer einfacheren Antenne die ARD sehen – und das nur in UKW-Reichweite vom Sender "Ochsenkopf“ im Fichtelgebirge BRD. Den Sender WDR konnte man nicht empfangen". Die Berichterstattung im MDR zu der besonderen Weihnachtsgeschichte in den Jahren 2014 und 2019 hätten dann viele Nachbarn und Bekannten verfolgen können. "Für meine Familie waren es so unvergessliche Weihnachten", betont er noch 35 Jahre später.