Der Aufwärtstrend bei Flugreisen hält an: Nach Angaben der Mitteldeutschen Flughafen AG zählten die Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden im Oktober so viele Passagiere wie in keinem anderen Monat seit Beginn der Pandemie. Von Januar bis Oktober zählte der Airport demnach insgesamt knapp 1,4 Millionen Passagiere, 147 Prozent mehr als im Jahr 2021. Im Winter seien Flüge zu klassischen Urlaubszielen rund ums Mittelmeer, am Roten Meer und im Atlantik besonders gefragt.