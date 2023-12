Bildrechte: Colourbox.de/peopleimages.com

18. Dezember 2023

Haben Sie schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen? Umfragen zeigen, dass die meisten Menschen in Deutschland ihre Geschenke in den ersten beiden Dezemberwochen einkaufen. Immer beliebter werden dabei sogenannte Second-Hand-Geschenke, also Dinge aus zweiter Hand. Warum werden die gebrauchten Geschenke gekauft und welche Artikel sind dabei besonders beliebt?