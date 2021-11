Es sind Probleme, die man sonst aus der Autoindustrie hört. Container-Ladungen aus China hängen fest. Es mangelt an Computerchips für Elektronikspielzeug, aber auch an Holz und Papier. Für die Branche sei das vor allem deshalb ärgerlich, weil die Deutschen gerade sehr gerne spielen, sagt Ulrich Brobeil, Geschäftsführer im Deutschen Verband der Spielwarenindustrie. "Die Nachfrage ist im letzten Jahr mit Beginn der Krise stark gewachsen. Insbesondere bei Spielwaren, die einen Beschäftigungscharakter haben. Also es ging um Freizeitbeschäftigung. Spielwaren haben vielen Familien in Deutschland tatsächlich besser durch die Krise geholfen."