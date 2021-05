Doch es gibt noch andere Plattformen und Möglichkeiten, um an junge Hunde zu kommen. Das haben in den vergangenen Monaten insbesondere Bundespolizisten an der sächsischen Grenze zu spüren bekommen: Sachsen gilt neben Bayern als Einfalltor für Tierschmuggler aus Osteuropa. Während des Lockdowns und den damit verbundenen schärferen Grenzkontrollen beschlagnahmten die Bundespolizisten mehr Welpen als in den Vorjahren: Waren es in den Jahren 2018/19 noch 25 bis 30 Tiere, waren es 2020 schon 49 Welpen. Allein in den ersten vier Monaten dieses Jahres wurden 82 Hundewelpen bei Kontrollen sichergestellt, so Sprecher Steffen Ehrlich von der Bundespolizeidirektion Pirna. Darunter waren Labrador-Retriever, Bichon frisé und Pomeranian-Zwergspitze.