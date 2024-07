Am Montag startet in München die 25. Welt-Aids-Konferenz in München. Bis zum 26. Juli werden dort mehr als 15.000 Teilnehmer erwartet. Aufgrund steigender Neuinfektionen und Todesfälle in Europa rief die Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Vorfeld der Konferenz zu einem entschlossenen Kampf gegen HIV und damit verbundene Stigmata in Europa auf.