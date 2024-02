Ein relativ neuer und vielversprechender Ansatz in der Krebsmedizin ist Johannes Bruns von der Deutschen Krebsgesellschaft zufolge der Einsatz Künstlicher Intelligenz, sowohl in der Diagnostik als auch in der Behandlung. Beispiele dafür seien die pathologische Diagnostik – also die mikroskopische Untersuchung von Zellen oder Gewebe –, KI-gestützte Diagnostik beim Hautkrebsscreening oder auch die minimalinvasive Chirurgie. "Wichtig ist bei all diesen Neuerungen, dass wir so viel wie möglich über deren Anwendung erfahren, Studiendaten sammeln und so die Patientenversorgung stetig verbessern", betont Bruns.