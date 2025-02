Das ist dann durch das internationale Haftungsabkommen, was ich schon erwähnt haben, reguliert, wonach der sogenannte Startstaat, in diesem Fall also China, haften würde. Und zwar unlimitiert haften würde für allen Schaden, der entstanden ist.

Es gab solche Fälle schon mal. Und zwar einmal – und das lehrt auch einiges. Es war so, dass ein sowjetischer Satellit 1978 über den Nordwest-Territorien Kanadas abgestürzt ist, das Territorium nuklear verseucht hat. Kanada [hat] entsprechend das Territorium wieder in Ordnung gebracht und dann eine entsprechende Schadensersatznote der sowjetischen Botschaft in Ottawa übergeben. Aber es kam nichts von der Sowjetunion damals. Erst viele Jahre später, nachdem die Sowjetunion zu Russland geworden war, haben sie einen Bruchteil dieser Summe überweisen – ohne Anerkennung einer Rechtsverpflichtung.

Will sagen: Im Prinzip gibt es das alles. Aber es zeigt die Schwäche des Völkerrechts insofern, als es an den Durchsetzungsmechanismen fehlt oder diese jedenfalls nur sehr schwach ausgeprägt sind. Ich plädiere deshalb schon seit Jahren dafür, dass man für jeden, der ein Weltraumobjekt in den Weltraum schießen will, eine sogenannte Nutzungsgebühr erheben muss. Da wehren sich natürlich viele Weltraumnutzer dagegen. Weil die finden, das macht die Sache noch teurer. Aber ich glaube, es führt nichts darum herum. Und von diesem Geld, was also alle Nutzer aufbringen, kann man dann Maßnahmen bezahlen, die zur Reinigung des Weltraums möglich sind. Sie sind technisch schon möglich. Man kann mit dem "Vacuum Cleaner", also mit dem Staubsauger, kommen und entsprechende Partikel einsaugen.