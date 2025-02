Bildrechte: MDR/Susanne Böx

Raumfahrt Lichtschweif zu sehen: US-Raketenstufe verglüht über Deutschland

19. Februar 2025, 08:49 Uhr

Am Himmel über Deutschland ist eine US-Raketenstufe verglüht. Gegen 5 Uhr war am Mittwochmorgen ein Lichtschweif zu sehen. Zahlreiche Frühaufsteher beobachteten das Phänomen auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.