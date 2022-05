Wir müssen auf jeden Fall das 1,5-Grad-Ziel ernst nehmen. Momentan tun wir so, als hätten wir den Pariser Klimavertrag gar nicht unterschrieben. In Österreich ist das anders, da werden die großen Infrastrukturprojekte mittlerweile streng geprüft: Es wird geguckt, wenn man jetzt zum Beispiel einen Tunnel baut, oder eine Autobahn, was macht das mit den Emissionen? Beton, zum Beispiel, ist ein großer CO²-Emittent. Und wenn am Ende von der Berechnung rauskommt, dass das Bauvorhaben der angestrebten Klimaneutralität schadet, dann wird das nicht gebaut.