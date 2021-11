Jonas Schmidt-Chanasit, Immunologe am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg, bewertet die Lage anders: "Das sind sehr niedrige Zahlen und die müssen uns Sorgen machen, da muss wesentlich mehr Schwung in diese Kampagne in die Auffrischimpfung."



Und in Thüringen geben die Zahlen offenbar Anlass zur Sorge. Dort haben das Sozialministerium und die Kassenärztliche Vereinigung (KV) am Freitag beschlossen, dass die Altersbegrenzung für die Booster-Impfung ab November wegfallen soll. Auch die Wartezeiten sollen sich verkürzen – je nach Impfstoff auf teils nur noch vier Wochen, berichtet die KV-Vorsitzende Annette Rommel: "Sodass wir denken, dass es doch dann wesentlich mehr Menschen in Anspruch nehmen werden, die dritte Impfung, und das halten wir auch für notwendig mit Hinblick auf die steigende Infektionszahl in Thüringen."