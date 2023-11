DWD: Dauerfrost in dieser Woche

"Wir können schon von einer ersten kleinen Winterepisode sprechen", sagte Cathleen Hickmann vom Deutschen Wetterdienst am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. "Wer unbedingt Autofahren muss, sollte mit Winterreifen unterwegs sein. Noch besser ist es, den Wagen stehenzulassen", sagte die Meteorologin. Der Dauerfrost werde wohl noch einige Tage anhalten.

Bereits am vergangenen Wochenende hatte ein Wintergewitter weite Teile Sachsens in eine weiße Landschaft verwandelt. Auf dem Fichtelberg, Sachsens höchstem Berg, wurde am Montagmorgen eine Schneehöhe von 56 Zentimetern gemeldet. Und selbst in den tieferen Lagen wurden 20 bis 30 Zentimeter registriert.

Wintereinbruch in Bulgarien

In Bulgarien gab es einen ungewöhnlich frühen und stürmischen Wintereinbruch. Hunderttausende Menschen haben weiterhin keinen Zugang zu Strom. Die am Wochenende von starkem Schneefall und stürmischen Winden beschädigten Stromleitungen können wegen Lebensgefahr nicht schnell repariert werden, wie Stromlieferanten am Montag erläuterten. Vielerorts wurde nach dem Stromausfall auch die Wasserversorgung unterbrochen. Auch der Mobilfunk war teilweise gestört.

Am stärksten betroffen von dem Wintereinbruch war Medienberichten zufolge der Norden und Nordosten des Balkanlandes. In mehreren Regionen herrschte auch am Montag der am Vortag ausgerufene Notzustand. In diesen Gebieten gab es deswegen Schulferien.