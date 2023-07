Die Hitze macht sich nach Angaben von MDR-Meteorologe Jörg Heidermann nicht nur am Boden bemerkbar – auch in 1.500 Meter Höhe zeige sie sich. Dort wurden am Freitag über Mitteldeutschland 9 bis 14 Grad Celsius gemessen. Am morgigen Sonnabend sollen es den Wettermodellen nach 17 bis 22 Grad Celsius sein. Also rund acht Grad Celsius mehr. Das sei dann mit bis zu 37 Grad Celsius auch am Boden zu spüren.