Das Wetter kann man sich ja bekanntlich nicht aussuchen. Wünsche äußern geht aber. Also, wie sollte er denn bitte werden, dieser Sommer? Nicht zu heiß, nicht zu kalt, mit viel Sonne, sagen die einen. Anderen ist wichtig, dass es nicht so wechselhaft wird und die Pflanzen nicht unter der Hitze leiden. Oder noch konkreter: "Dass es endlich mal warm bleibt, in der Nacht kann es gerne regnen – kein Problem, Erde braucht Wasser. Aber es möchte gerne mal ein paar Tage länger warm bleiben als nur zwei."