Viele denken nun sicher: Wie passt das zum Klimawandel? Da heißt es doch, dass uns immer mehr Dürreperioden bevorstehen werden. Ja, das stimmt. Es wird häufigere und längere Dürrezeiten in den nächsten Jahrzehnten geben. Dennoch sind auch Dauerniederschläge nicht ausgeschlossen. Eingefahrene, manchmal wochenlang anhaltende Tiefdrucklagen können auch in Zukunft zu vermehrten Niederschlägen wie in diesem Jahr führen. Auch das ist eine Art Extremwetter, welches die menschengemachte Erderwärmung mit sich bringt.