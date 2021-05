Bevor suptropische Luft ab Sonntag sommerliche Temperaturen nach Mitteldeutschland bringt, ist es in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen noch einmal wechselhaft und kühl. Dazu fallen vielerorts Niederschläge.

Wie MDR-Meteorloge Jörg Heidermann am Freitagmorgen sagte, ist oberhalb von 500 bis 600 Metern auch Schneefall möglich. Für eine geschlossene Schneedecke werde es aber nur in den höheren Lagen reichen. Dazu wehe ein böiger Nordwest-Wind. Dieser sorge dafür, dass es sich frischer anfühle, als es tatsächlich sei. Die Temperaturen lägen bei 8 bis 10, in Höhen um 800 Meter lediglich bei 5 Grad Celsius.