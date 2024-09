Der Temperaturabfall kommt innerhalb weniger Tage ziemlich abrupt. Erst diesen Mittwoch hatte der DWD neue Spitzenwerte bei den Höchsttemperaturen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen für einen 4. September gemessen. In Leipzig-Holzhausen wurde sogar mit 34,9 Grad Celsius ein neuer Temperaturrekord für das gesamte Jahr gemessen. In Sachsen-Anhalt wurde der Höchstwerte in Drewitz mit 34,6 Grad Celsius angegeben. Genauso warm war es im thüringischen Starkenberg-Tegkwitz bei Altenburg.