Der letzte Tag des alten Jahres war ungewöhnlich mild. Vielerorts wurden neue Höchsttemperaturen für einen 31. Dezember gemessen. Lediglich an 69 von 465 Stationen sei dies nicht der Fall gewesen.

16,8 Grad Celsius in Dresden Strehlen

In Dresden-Strehlen etwa wurden demnach 16,8 Grad Celsius gemessen – der bisherige Rekordwert dort lag bei 14 Grad im Jahr 2017. Jeweils 15,3 Grad Celsius gab es in Leipzig, Hoyerswerda und Kubschütz in der Lausitz. Dort war der höchste an Silvester gemessene Wert bislang um die 13 Grad. Auf dem Fichtelberg lag die Temperatur immerhin bei 5,6 Grad Celsius und damit genauso hoch wie an Silvester vor 60 Jahren.

15,5 Grad Celsius in Aschersleben

In Sachsen-Anhalt war es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Aschersleben am wärmsten. Hier wurde im Ortsteil Mehringen eine Höchsttemperatur von 15,5 Grad Celsius gemessen. Das waren zwei Grad mehr als beim bisher dort festgestellten Rekordwert von 13,5 Grad Celsius im Jahr 2017. Weitere Rekorde wurden aus Wernigerode (15,2 Grad), Quedlinburg, Bad Lauchstädt, Bernburg (jeweils 15,1 Grad) und 18 weiteren Orten gemeldet.

14,5 Grand Celsius in Artern

In Thüringen wurde mit 13,1 Grad Celsius an der Wetterstation Erfurt-Weimar ein neuer Höchstwert gemessen. Der bisherige hatte 2017 bei 12,2 Grad gelegen. Auch in Eisenach (12,2 Grad), Artern (14,5 Grad) und Birx in der Rhön (9,0 Grad) wurden Temperaturrekorde von 2017 übertroffen. An der Sternwarte in Jena wurden 14,2 Grad Celsius gemessen. Der höchste Wert war hier laut DWD im Jahr 1925 mit 15,1 Grad verzeichnet worden.

Deutscher Temperaturrekord knapp verfehlt