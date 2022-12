War 2022 das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung? Es kommt bis auf den letzten Tag an – diese Info kann es daher am 1.1.23 geben. Klar ist aber: Es war eines der wärmsten Jahre, es war das sonnigste Jahr seit Aufzeichnungsbeginn und es war ein Jahr der Wetterextreme.

Im Januar war es außer in den Bergen nicht wirklich winterlich, der Monat fiel 2-3 Kelvin zu mild aus. Beim Niederschlag gab es große regionale Unterschiede und die Sonne zeigte sich kaum. Sturmtief Nadia fegte Ende des Monats über Mitteldeutschland hinweg.

Der März präsentierte sich extrem trocken und sonnig, die Temperaturen waren normal. Erster Saharastaub kam zu uns. Am Ende des Monats wurde es kurz fast noch einmal winterlich, aber vor allem der fehlende Regen war im März das große Thema. Mancherorts fielen kaum ein paar Tropfen, sodass zum Teil schon die höchste Waldbrandstufe ausgerufen wurde.

An Ostern herrschte teils prächtiges Wetter: Ostersonntag auf der Burg Gnandstein (Kohrener Land). Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der Mai war wieder zu warm: Die Eisheiligen wurden zu "Schweißheiligen" und Ende des Monats wurde die 30-Grad-Marke geknackt. Gebietsweise regnete es weiter sehr wenig, sodass Waldbrände ausbrachen, vor allem in Brandenburg. Andererorts gab es auch mal heftige Gewitter.

Im Juli verschärfte sich die Trockenheit, die Pegelstände der Flüsse sanken, schlimme Waldbrände brachen vor allem in der Sächsischen Schweiz aus, und die 40-Grad-Marke wurde erstmals in Hamburg, aber auch in Teilen von Sachsen-Anhalt zum ersten Mal seit Beginn der Wetteraufzeichnung geknackt. Immerhin fiel der Juli im Mittel dennoch nicht zu warm, sondern normal aus.