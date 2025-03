Neben einem technologischen Fortschritt ist dieses Wettermodell aber auch im globalen KI-Wettrennen ein Achtungserfolg. Holger Hoos ist Humboldt-Professor für KI an der Technischen Hochschule Aachen. Er sieht im Wettermodell ein fantastisches Beispiel, wie KI, die in Europa gemacht worden sei, eben durchaus mithalten könne: " Und ich denke, das sollte uns Mut machen, dass wir auch in anderen Bereichen nicht abgeschlagen sind."